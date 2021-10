Sorpreso a rubare champagne nel supermercato: arrestato. Aveva in tasca anche eroina

ANCONA - Giovedì sera i carabinieri della Stazione del Poggio hanno arrestato un 37enne di origini nigeriane accusato di furto. Il nigeriano è stato sorpreso mentre rubava una bottiglia di champagne in un supermercato di Corso Alberto da un addetto alla sicurezza, che ha subito allertato i Carabinieri.

Il 37enne è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di ritrovare - oltre alla refurtiva, subito restituita - anche un involucro contenente circa 4 grammi di eroina. Il giovane è stato dichiarato in arresto e rimesso subito in libertà, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.



Nell’ambito della Legione Carabinieri Marche giovedì è stato predisposto un servizio di controllo coordinato del territorio attraverso l’esecuzione, nell’intera regione, di mirati servizi che avevano l’obiettivo prioritario di effettuare sopralluoghi e verifiche nei cantieri edili, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori, con il coinvolgimento dei militari dell’organizzazione Forestale e speciale. I comandi provinciali di Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino hanno impiegato complessivamente 203 militari e 92 mezzi. Questo è stato il bilancio dell’attività: 68 cantieri controllati, 337 persone identificate e controllate, 75 stranieri controllati, 79 persone controllate con annotazioni alla banca dati interforze, di cui 23 stranieri, 24 persone denunciate all’autorità giudiziaria in stato di libertà, 24 contravvenzioni alle leggi speciali, 10 sanzioni amministrative elevate.

