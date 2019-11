Ancona, sorpreso con il tasso alcolemico elevato alla guida dell'auto: patente sospesa

ANCONA - Continua senza sosta l’opera di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Ancona che, nelle ultime 48 ore, hanno rafforzato il dispositivo areale di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Ancona, effettuando una serie di mirati controlli sia per contrastare la commissione dei reati in genere oltre che per assicurare ai cittadini maggiori standard di sicurezza.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, attuata con un massiccio dispiego di 16 pattuglie, ha consentito di deferire alla Procura della Repubblica di Ancona un anconetano 37 enne sorpreso - nella notte - in via Marconi alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebrezza con un tasso alcolemico pari a 1,61 g/l. Il veicolo intestato al padre è stato affidato a persona idonea alla guida e la patente gli è stata ritirata per il conseguente periodo di sospensione che sarà disposto dalla Prefettura di Ancona.

