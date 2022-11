Ancona, sorpresi mentre rubavano nelle auto in sosta: arrestati tre diciottenni dopo un inseguimento da film

ANCONA- Furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dovranno rispondere di questi tre reati i tre diciottenni - un cittadino italiano, uno di origine brasiliana e uno di origine ungherese già noti alle forze dell'ordine - fermati nelle scorse ore in seguito al tentativo di furto all'interno di quattro auto in sosta in via Fazioni, nel pieno centro di Ancona. L'arresto è stato convalidato questa mattina, 23 novembre.

L'inseguimento da film

Dopo una segnalazione, ieri sera, alla centrale operativa da parte di un residente insospettito dal comportamento dei giovani gli agenti di polizia hanno notato il tentativo di furto non appena arrivati sul luogo. Una volta individuati dai poliziotti, i ragazzi hanno tentato la fuga dirigendosi in due verso il Passetto e uno in direzione di piazza Don Minzoni. Raggiunti i primi due nelle vicinanze del Monumento ai Caduti il terzo è stato bloccato grazie ad un escamotage delle Volanti servendosi anche della collaborazione degli altri fermati che avevano invitato il compagno a "raggiungerli" in piazza Roma. Oltre ad oggetti necessari per lo "scasso", sono stati trovati nelle loro tasche un carica batterie, due power bank, un cavo usb, un telefono cellulare ed un paio di occhiali da solo. I legittimi proprietari delle auto sono stati poi allertati dalle stesse forze dell'ordine.