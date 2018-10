Sorpresa per i piccoli malati: quel Superman è Massimiliano Rosolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E’ stato un sogno, una sorpresa inimmaginabile per i bambini cardiopatici veder arrivare nella propria cameretta di ospedale il campione olimpico Massimiliano Rosolino vestito da Superman. Davvero tanta emozione per i bambini che non credevano ai propri occhi e per le loro famiglie. Uno ad uno Massimiliano insieme al primario Marco Pozzi ha fatto visita ai circa 15 bambini ricoverati presso il reparto di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita dell’Azienda Regionale Ospedali Riuniti di Torrette-Lancisi. Arrivato intorno alle 15 il campione olimpico si è trattenuto per tutto il pomeriggio. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato genitori cardiopatici per sostenere e rendere più sereno il percorso di chi, bambini e famiglie, deve affrontare un intervento chirurgico al cuore.