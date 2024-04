ANCONA Sorpresa da Amarcord. A cena arriva Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi si è presentato mercoledì sera a bordo della sua Bentley in compagnia di un amico. Perché Ancona e proprio Amarcord? La connessione è proprio l’amico con cui Corona ha fatto tappa al ristorante, conoscenza di uno dei collaboratori del locale dorico: Giovanni Fusco. «Ci aveva promesso che un giorno o l’altro l’avrebbe portato a cena qui, e alla fine ha rispettato l’impegno preso» afferma. Corona era di ritorno dal sud Italia, diretto a Milano dove ieri si è presentato in Tribunale davanti alla sezione misure di prevenzione che ha deciso di togliergli la misura della sorveglianza.

Una cena veloce e rigorosamente attenta alle calorie. Ha ordinato una tagliata di pollo, del resto Corona è tornato a dedicarsi intensamente allo sport. E si è guardato la partita di Champions League dalla tv del ristorante. Poi si è concesso alle foto di rito. Si è intrattenuto con il titolare Gianni Nicolini e il suo staff. Hanno parlato di calcio e ha apprezzato molto il ristorante con quel suo suggestivo affaccio sul porto. «È stato molto simpatico» ha commentato Fusco. Finita la cena e le chiacchiere con i nuovi amici anconetani, Corona è salito sulla sua Bentley ed è ripartito. «Ma ha promesso che tornerà» ha assicurato Fusco. Personaggio controverso, con l’aura da maledetto. Bello e dannato. Con un’avversione per la vita tranquilla. Tra love stories patinate e bracci di ferro con la giustizia, che gli sono costati anche periodi di detenzione, Corona non ha mai dato l’addio ad un’esposizione mediatica che gli consente di esercitare il suo proverbiale fascino. Il bad boy prova a correggersi costantemente. Che sia questa la volta buona? Intanto, seppure meno esposta rispetto al passato, l’immagine di Corona, per qualcuno, rimane attraente.