«Sorella, mi serve un prestito»: finto parroco ruba alla suora 800 euro

ANCONA - «Sorella, sono il parroco di una congregazione romana. Avrei bisogno di un aiuto per un ragazzo che dal Lazio deve trasferirsi ad Ancona per lavoro. Ha moglie e figli piccoli. Anticiperebbe 400 euro di caparra per l’affitto di una mansarda? Glieli restituirò io stesso quando ci vedremo a Roma». Parole chiare, convincenti, apparentemente affidabili. Parole che hanno finito per indurre in errore la suora di un istituto religioso anconetano, “spolpato” di 800 euro elargiti in due tranche. È stata tratta in inganno lo scorso gennaio da colui che si è presentato al telefono come il prete di una nota parrocchia romana in cerca di assistenza economica per un fedele.E invece, le indagini della Squadra Mobile hanno rilevato che quel parroco altri non era che un impostore, autore di truffe commesse in tutta Italia. Proprio a causa del cumulo di pene racimolate per le frodi perpetrate, l’uomo – un catanese di 43 anni senza fissa dimora e pluripregiudicato – è stato arrestato dalle Volanti. Si era nascosto ad Ancona dopo l’ennesimo imbroglio.