Ancona, Massimo Sopranzi si difende da "Striscia": «Dentista abusivo? Sono un consulente manager»

ANCONA «Io abusivo? Non scherziamo. Non faccio il dentista e nemmeno l’odontotecnico: sono un consulente manager, promuovo il mio brand e una tecnica di estetica dentaria da cui dovrebbero prendere spunto tanti professionisti». Così Massimo Sopranzi, 50 anni di Offagna, una laurea in Odontoiatria e un’abilitazione conseguite in Albania, replica al Corriere Adriatico alle accuse mosse dalla trasmissione Striscia la Notizia.

Nella puntata di lunedì sera, l’inviato Moreno Morello ha intercettato il «sedicente dentista viaggiatore» che, secondo alcune segnalazioni sui social, offrirebbe prestazioni a domicilio, come lascerebbero intendere diverse foto che lo ritraggono all’opera in Svizzera e in alcune città italiane, pubblicate sulla pagina Facebook della clinica per cui collabora, ad Offagna, specializzata in “rimodellamento, allineamento e sbiancamento dentale”. Tra l’altro sul suo profilo compaiono anche selfie con vip.

Sopranzi è stato “pizzicato” con tutto il suo armamentario in una camera affittata a Treviso, dove la clinica per cui lavora aveva organizzato, il 5 dicembre, un open day dedicato al riallineamento estetico dentale, definito come una «nuova tecnica indolore che non intacca e non altera la fisiologia naturale del dente», al prezzo di 250 euro a dente. Nel servizio tv il medico ha mostrato il suo kit da lavoro rigorosamente “blisterato” e ha difeso l’attività svolta che, ha spiegato al telefono, «non consiste in cure sanitarie, ma in un mero trattamento estetico: le applicazioni, oltretutto non le faccio io, ma i miei colleghi. Io mi occupo solo di consulenze dimostrative. Non esercito nessuna attività abusiva, anche se ho una laurea in Albania e sto aspettando da anni il riconoscimento da parte dello Stato italiano.

