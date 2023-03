​Ancona, soldi falsi, furti e ricettazione: arrestato un 40enne. Dovrà scontare 3 anni per una serie di reati

ANCONA - Dovrà scontare in carcere 3 anni, 8 mesi e sette giorni di reclusione. Questo è quanto contenuto nell'ordine di carcerazione emesso nelle ultime ore dalla Questura di Ancona per un 40enne accusato di spendita di monete false, false, furto in appartamento aggravato ed in concorso, ricettazione e simulazione di reato. Tutti fatti accaduti a cavallo tra 2010 e 2011 e poi nel 2019.

LEGGI ANCHE: A piedi in superstrada a Monsano, lo fermano per aiutarlo: lui prende a morsi un agente e gli stacca un pezzo di dito

Le indagini

Nel maggio del 2010 gli investigatori avevano trovato l'uomo con cento banconote false, del taglio di 50 euro ciascuna. L'anno successivo, lo stesso, era stato denunciato insieme ad altre 3 persone per aver inscenato una finta rapina in una casa, legando e imbavagliando la vittima, condiscendente secondo le indagini. Venne trafugata una cassetta con 15 mila euro di proprietà del padre della persona legata. Nel 2019, infine, aveva indicato ai poliziotti un nascondiglio di cocaina (non si trattò effettivamente di droga dopo accertamenti, ndr) incolpando un'altra persona.