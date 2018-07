Niente soldi dal bancomat Giovane prende a morsi il bancone dell'ufficio postale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Voleva a tutti i costi effettuare un prelievo con la sua Postepay. Il bancomat respingeva la tessera, così si è rivolto a una cassiera. Ma alla richiesta dei documenti, necessari per le transazioni di denaro, si è rifiutato di esibirli, benché li avesse in tasca. Pretendeva di avere ragione, ma all’ennesimo no ha perso la ragione. Ha cominciato a urlare e inveire anche contro i clienti, ha colpito con sputi e testate la vetrata di protezione della cassa e preso a morsi il bancone. Una furia incontenibile. Si è temuto il peggio quando ha provato a raggiungere i dipendenti, che si sono barricati in una stanza e hanno ordinato l’evacuazione dei locali. Panico e fuggi fuggi all’ufficio postale di piazzale Loreto. L’allarme rosso al Piano è scattato ieri, attorno a mezzogiorno, per un pakistano di 25 anni andato fuori di senno. E’ dovuta intervenire la polizia per bloccare l’esagitato e consentire al personale del 118 di somministrargli un’iniezione di calmante. Poi è stato portato a Torrette in codice rosso psichiatrico con un Tso. «E’ impazzito, continuava a dire che voleva quei soldi, ma diceva di non avere i documenti con sé» racconta una signora che era nell’ufficio postale quando è scoppiato il putiferio. «Quando la cassiera l’ha invitato ad allontanarsi perché non poteva aiutarlo, ha perso il lume della ragione. Dava delle testate impressionanti alla vetrata, ha preso a morsi il bancone e ha cercato pure di scavalcarlo».