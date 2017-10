Cade sul marciapiede per colpa di una buca Portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un signore anziano è stato soccorso ieri pomeriggio dopo una brutta caduta sul marciapiede. L’uomo, di 82 anni, passeggiava sul camminamento di via Isonzo quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. Forse è inciampato in una buca o uno dei tanti gradini che spuntano come trappole sui marciapiedi. In via Isonzo la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza per prestare i primi soccorsi all’anziano ferito. Poi l’82enne è stato accompagnato all’ospedale regionale di Torrette per tutti gli accertamenti clinici del caso.