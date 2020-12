ANCONA - Non rispondeva al telefono, così i familiari hanno dato l’allarme. Quando i soccorritori sono entrati nel suo appartamento in via Petrarca, l’hanno trovato ferito e dolorante, steso sul pavimento. L’anziano 80enne è stato portato a Torrette in codice giallo perché, a seguito di un malore, ha battuto la testa. È successo questa mattina. Sul posto, i vigili del fuoco, il 118 e un’ambulanza della Croce Gialla.

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA