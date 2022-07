Ancona, voleva andare a Roma a piedi: fermato in stato confusionale e ricoverato

ANCONA - Lo hanno notato, questa notte, mentre vagava a piedi tra la Palombella e il viadotto che porta in via Mattei. Una "apparizione" che ha destato l'attenzione di una pattuglia di carabinieri, che ha fermato l'uomo, uno straniero 37enne, in evidente stato confusionale.

L'uomo, infatti, asseriva tra le altre cose di voler andare a Roma a piedi: è stato affidato ai soccorritori ddella Croce Gialla, che l'hanno portato a Torrette. Le sue condizioni noon destano particolari preoccupazioni.