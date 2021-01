Cade dalla bici sul monte Conero, scatta la task force dei soccorsi: ciclista portato in elicottero all'ospedale

ANCONA – Cade in bici sul monte Conero, scatta una task force per soccorrerlo. E' successo questa mattina, attorno a mezzogiorno, lungo il sentiero che dal Belvedere conduce alla località Le Piane. Il ciclista, caduto accidentalmente durante un'escursione, non riusciva più a rialzarsi per una sospetta frattura alla gamba. Gli amici che erano con lui hanno lanciato l'allarme al nuovo numero d'emergenza 112. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118 insieme a una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico di Ancona. Il ferito è stato assicurato a una barella, trasportato via terra fino a una piazzola sul Belvedere, dove poi è stato verricellato e portato a Torrette in codice giallo.

