Soccorso un anziano isolato per tre giorni a Massignano

ANCONA - Giornata impegnativa quella di ieri anche per i militari della stazione Carabinieri forestali del Conero, che ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo congiuntamente al personale della Provincia di Ancona, lungo la SP 1 del Conero rilevando la presenza di numerosi alberi caduti ed altri pericolanti che minacciavano la sicurezza stradale. Dopo il sopralluogo si è deciso di chiudere la strada provinciale nel tratto compreso tra Massignano e il Poggio. Sempre a Massignano, in località Sant’Andrea, i Carabinieri Forestali del Conero hanno raggiunto un’abitazione dove un pensionato era rimasto isolato a causa della neve da lunedì. Aveva bisogno anche di viveri per gli animali allevati nell’abitazione rurale, che verranno recapitati oggi.Rimettere in carreggiata auto e mezzi pesanti in difficoltà a causa del ghiaccio, rimuovere neve e ghiaccio dai tetti e assistere la popolazione delle case più isolate nelle frazioni di Ancona. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la giornata di per numerosi interventi di soccorso causati dalle forti nevicate. Gli interventi, che hanno interessato un po’ tutta la provincia, sono stati soprattutto per alberi e rami spezzati dalla neve. Dalle 8 del mattino sono stati svolti circa 50 interventi. Ad Ancona verso mezzogiorno una squadra di vigili del fuoco con l’autoscala è intervenuta in via della Loggia per rimuovere del ghiaccio dalla grondaia. Interventi simili sono stati fatti nel pomeriggio per togliere stalattiti dalle gallerie dell’asse Nord Sud. Formazioni di ghiaccio sono state rimosse anche al l’aerostazione dell’aeroporto Sanzio di Falconara.