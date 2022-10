Tre interventi in un'ora della Croce Gialla per le cadute degli anziani

ANCONA - Tre interventi in rapida successione della Croce Gialla questa mattina tra le 11 e le 12: il primo in via Brecce Bianche dove un uomo di 73 anni è caduto dopo aver barcollato battendo anche la testa a terra, immediata la richiesta di intervento di un pasticcere con l'anziano portato all'ospedale di Torrette in codice giallo. Stessa sorte è capitata ad una donna di 70 anni che ha perso l'equilibrio ed è caduta dopo essere uscita da uno studio medico riportando una lesione alla caviglia. Il terzo intervento pòer soccorrere una donna di 74 anni che è caduta all'uscita di un supermercato lungo corso Carlo Alberto e anche lei è stata portata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette in codice giallo.