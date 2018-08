Il soccorritore non vuole essere chiamato eroe: «L'ho salvato, sono contento»

di Remo Quadri

ANCONA - «Non mi sento un eroe ho semplicemente fatto il mio lavoro. Tutti al mio posto avrebbero fatto qualcosa pur di impedire ad un ragazzo di buttarsi da una finestra». A parlare è Fabrizio Mangoni, 45 anni, l’autista della Croce Gialla di Ancona che domenica sera è riuscito con uno scatto felino adi un appartamento in zona piazza Rosselli.Tutto è iniziato da una chiamata pervenuta alla centrale operativa del 118: c’era unragazzo piuttosto agitato che aveva bisogno di essere soccorso. La centrale operativa ha disposto l’invio di un mezzo della Croce Gialla di Ancona: un servizio come tanti anche per il fatto che una volta giunti all’interno dell’abitazione la situazione sembrava essere sotto controllo.