Smette all'improvviso di respirare e muore con il Covid davanti alla badante

ANCONA - La badante l’ha sentita respirare affannosamente e, preoccupata, si è subito portata nella camera accanto. L’anziana che accudiva era distesa sul letto e in pochi istanti ha perso conoscenza, colta da un malore fulminante che non le ha lasciato scampo. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, era già morta. La donna, un’ottantenne anconetana, era in quarantena per essere stata infettata dal Covid, così come la donna che l’assisteva.

La tragedia si è consumata ieri mattina in un appartamento di corso Carlo Alberto. Erano le 8,30 circa quando la badante ha dato l’allarme. In pochi minuti sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla. Il medico e i volontari, avvertiti dalla centrale operativa di Ancona Soccorso, sono saliti in casa con tutte le protezioni anti-contagio proprio perché erano stati informati del fatto che l’anziana e la donna che viveva con lei erano positive al Coronavirus. Ma quando il personale medico è intervenuto, ormai non c’era più nulla da fare: l’ottantenne era già morta.



In corso Carlo Alberto sono arrivati anche i carabinieri del Norm per accertare le circostanze del decesso e avvisare i familiari della donna. Resta da capire fino a che punto abbia inciso la positività al Covid sulle condizioni di salute dell’anziana. In questo senso, saranno determinanti le indagini del medico legale, incaricato di accertare le cause della morte.



L’ottantenne si trovava da qualche giorno in isolamento nella sua abitazione al Piano dopo aver scoperto di essere positiva al virus. Anche la badante che viveva con lei aveva contratto il Covid, per questo entrambe avevano deciso di trascorrere la quarantena insieme.



Si continua a morire di Covid. Nelle ultime 24 ore il Servizio Sanità della Regione ha registrato altri 4 decessi nella provincia di Ancona: una 62enne di Cupramontana, una 73enne di Senigallia, una 92enne di Fabriano e una 93enne di Ancona.

