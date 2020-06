Le sirene del porto per ricordare Luca tranciato da un cavo a soli 33 anni

ANCONA - Un anno fa, sulla banchina 23 del porto, perdeva la vita Luca Rizzeri, 33 anni, papà di due figli. Un cavo si spezzò durante la fase di ormeggio di una nave container e colpì, uccidendolo, Luca che era lì per conto dell’agenzia marittima per cui lavorava. A un anno dalla sua scomparsa, il porto e chi vi lavora non dimentica questa tragedia. Questa mattina, alle 10, tutte le navi suoneranno le sirene per ricordarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA