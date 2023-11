ANCONA «Meglio chiudere prima piuttosto che rischiare di avere problemi». Tranne che in giornate particolari, vedi quando gioca l’Ancona, è un po’ di tempo che al Maxi Bar di via Maggini le serrande vengono abbassate alle 20. Dunque niente più feste, niente più karaoke, niente più serate tirate fino a tardi. Perché con la gente che gira per strada dopo una certa ora non è più il caso.

APPROFONDIMENTI L’ALLARME Ancona, blitz al Mixer Bar dei ladri armati di sega: tagliata la grata e scassinate tutte le slot

«Il furto con scasso che ho subito una settimana fa è soltanto la punta dell’iceberg – dice Massimo Sturani -. Il fatto è che qui tra balordi e ubriachi non si vive più. Due giorni prima del raid un cittadino rumeno, ben conosciuto alle forze dell’ordine, è entrato pretendendo che gli servissi da bere nonostante fosse evidentemente sbronzo e quando mi sono rifiutato di farlo non se ne voleva andare. Per allontanarlo ho dovuto chiamare la polizia. Ma un’ora dopo era di nuovo qua. E non è il primo caso del genere». Di qui la richiesta di un confronto con il sindaco per discutere della questione sicurezza e delle altre problematiche relative al Piano, con Daniele Silvetti che si è subito prestato, incontrando ieri il ristoratore insieme all’assessore alla Sicurezza, Giovanni Zinni. I due hanno innanzitutto ricordato la firma, lo scorso 4 ottobre, del documento che vieta fino al prossimo 31 gennaio di consumare bevande alcoliche e superalcoliche su luogo pubblico a qualsiasi ora del giorno e della notte. «Inoltre – hanno sottolineato – da lunedì sono attive le task force antidegrado e stiamo cercando un accordo con i sindacati per avere pattuglie della polizia municipale operative tutta la notte almeno il venerdì e il sabato». Una notizia che ha rallegrato Sturani, il quale chiedeva una presenza costante delle forze dell’ordine in ottica preventiva e non soltanto interventi su segnalazione. «Però manteniamoci in contatto – ha detto il sindaco al titolare del Maxi Bar -. Perché abbiamo bisogno di sentinelle sul territorio. E le attività commerciali sono fari che illuminano la città».