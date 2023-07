Simbolo della scherma, Ancona e le Marche piangono la scomparsa di Maurizio Pennazzi

ANCONA - Mondo dello sport in lutto per la scomparsa a 84 anni di Maurizio Pennazzi, per anni presidente del Club Scherma di Ancona, attualmente coordinato da suo figlio Marco, che ne ha preso le redini nel luglio 2022. Pennazzi è stato per oltre quarant'anni alla guida del Club, con la conquista di tanti trofei e la gioia di vedere propri atleti arrivare fino alla Nazionale. Con lui è nato il Palascherma di via Monte Pelago, punto di riferimento per atleti di ogni generazione.

Nel 2016 era stato premiato dal Coni con il distintivo d'onore per i suoi meriti raggiunti nel mondo della scherma.Ddalla scuola di Pennazzi è passato anche lo schermidore anconetano Tommaso Marini, oro ai Mondiali a squadre in Egitto lo scorso anno.