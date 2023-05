RIBALTONE ANCONA: Silvetti (centrodestra) è il nuovo sindaco. Dopo 30 anni addio alla roccaforte rossa LA DIRETTA, I VIDEO E LE FOTO

ANCONA - Tifo da stadio, cori e clacson: il nuovo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, è arrivato davanti al Comune scortato dai sostenitori mentre sventolano le bandiere del centrodestra. E' entrato in quello che per i prossimi cinque anni sarà il suo nuovo quartiere generale, il Palazzo della città, tra gli appalusi di decine di supporter. Le schede scrutinate nelle 99 sezioni sanciscono la vittoria netta di Daniele Silvetti. Una data storica, per quella che è ormai l'ex roccaforte rossa delle Marche: dopo oltre 30 anni di amministrazioni di centrosinistra, il capoluogo marchigiano sarà invece guidato dal centrodestra con Daniele Silvetti che ha vinto con 21.279 voti (51,73%) contro i 19.854 voti (48,27%) andati alla candidata di centrosinistra Ida Simonella.

Simonella: «Prendo atto del risultato, noi abbiamo dato il massimo»

Ida Simonella arrivata poco prima della chiusura dei seggi nel suo quartier generale prende atto della vittoria del centrodestra: «Noi abbiamo dato il massimo, lasciamo in eredità 80 milioni di investimenti e tanti progetti da portare avanti.

Sapevamo che era una sfida difficilissima ed è presto adesso per fare le valutazioni politiche».

LA DIRETTA DAL QUARTIER GENERALE DI SILVETTI

Il racconto live dal Comune e dai rispettivi quartieri generali

Ore 16.12: 88 sezioni scrutinate su 99. Silvetti ha 18.558 voti (51,99%) Simonella 17.135 voti (48,01%)



Ore 16.05: 72 sezioni scrutinate su 99 totali. Silvetti è al 51,77%

Non cambia il risultato dopo 72 sezioni scrutinate. Daniele Silvetti (centrodestra) è ancora avanti con il 51,77%

Ore 16.00: Silvetti tenta la fuga e allunga dopo 52 sezioni al 51,30%

Prima possibile fuga per il candidato del centrodestra Silvetti che allunga al 51,30% dopo 52 sezioni scrutinate. Segue Ida Simonella a 48,70%

Ore 15.50. Sorpassa Silvetti (51,15%) dopo 46 sezioni

A 46 sezioni scrutinate il sorpasso di Daniele Silvetti con il 51,15%. Per Simonella percentuale del 48,85%

Ore 15.42. Testa a testa totale. 28 sezioni scrutinate: Simonella avanti di poco

Dopo 28 sezioni scrutinate, la candidata del Centrosinistra Ida Simonella è avanti con il 50,62% rispetto al 49,38% di Daniele Silvetti.

Ore 15.20 seggi chiusi si parte