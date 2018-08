«Signora ci può aiutare?» â€‹Ma le portano via in un lampo soldi e gioielli

di Claudio Comirato

ANCONA - Due furti nel giro di pochi giorni. Torna la paura nel quartiere Adriatico dove i ladri sono tornati a colpire. Non si tratta dei classici topi di appartamento ma di persone senza scrupoli che non esitano ad avvicinare gente di una certa età all’interno delle proprie abitazioni per poi rubare oro e contanti.Questa volta a finire nel mirino dei ladri una famiglia residente dalle parti di via Panoramica non distante dall’incrocio con via Pasubio. Il fatto è avvenuto martedì attorno alle 17 quando un uomo e una donna hanno suonato a casa di questa anziana che al momento si trovava in compagnia del marito. Con una scusa quanto mai banale la coppia di malfattori è riuscita ad entrare all’interno dell’abitazione e con modi di fare gentili e garbati è riuscita in pochi istanti a conquistare la fiducia della donna. Una messa in scena riuscita alla perfezione al punto tale che uno dei due componenti della banda in pochi secondi ha raggiunto la camera da letto dove erano conservati degli oggetti in oro oltre a del contante.