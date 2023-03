ANCONA - «Avevo un nemico in casa: mio marito. Quando ho deciso di andarmene, mi ha spento una sigaretta addosso e mi ha riempito di calci e pugni. Mi sono trasferita per avere una vita normale con i miei figli, ma purtroppo non è stato così perché ancora oggi ricevo minacce». È stata una testimonianza difficile, più volte interrotta dal pianto, quella resa in udienza ieri da un’anconetana di 38 anni, parte civile nel processo che ha portato alla sbarra il suo ex marito per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e stalking.

I reati



Un tris di accuse che la donna, assistita dall’avvocato Elisa Gatto, ha ricostruito ieri passo passo, ripercorrendo i fatti avvenuti tra il 2020 e il 2021. «Ho subito tanti episodi di violenza, lui era spesso ubriaco e drogato. Era diventato un mio nemico, tanto che a dicembre 2020 ho deciso di andare via di casa con i miei due figli. La reazione di lui? Mi ha dato addosso, dicendomi che mi avrebbe ammazzata».



La 38enne ha ricordato di «una bruciatura con la sigaretta» e dell’episodio avvenuto nel luglio del 2021, quando «lui mi ha preso il collo per strangolarmi. Non respiravo più. Mio figlio di 6 anni ha urlato e il padre ha mollato la presa». In un’occasione, l’imputato - falconarese di 39 anni - avrebbe preso un coltello «e si è fiondato sul letto dove stavo, trafiggendo tutto il materasso». E ancora: «dopo il mio trasferimento, si presentava tutti i giorni sotto casa mia: pretendeva che gli facessi da mangiare e la spesa. Mi ha anche preso a calci la macchina, scritto insulti sul lunotto e ha stracciato il libretto di circolazione».



Nel giugno del 2021 il 39enne si sarebbe accanito anche contro la figlia adolescente: «L’ha presa per il collo, lui le stava per dare un cazzotto, ma mi sono messa in mezzo e l’ho fermato». Per provare le violenze subite, la donna filmava e fotografava le ecchimosi sul corpo. Anche prima dell’udienza di ieri, la vittima avrebbe subito minacce, tanto che il pm ha aggravato il capo d’imputazione per il 39enne, difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga.