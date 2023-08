ANCONA Lei al sicuro in una struttura protetta con il figlioletto ancora piccolo. Lui alle prese con la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima perché sotto accusa per maltrattamenti in famiglia. Si è chiusa, per ora, così la pratica del Codice Rosso che ha riguardato una famiglia romena residente nel capoluogo dorico. All’uomo, operaio di 37 anni, è stato notificato il provvedimento restrittivo nei giorni scorsi e ieri ha affrontato l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Carlo Masini.



La ricostruzione

La denuncia della donna che ha portato il tribunale ad intervenire in maniera tempestiva risale a fine luglio. Si è rivolta ai carabinieri dopo l’ennesimo episodio di violenza subito. Ha raccontato ai militari di vivere all’interno delle mura domestiche un regime di vita intollerabile a causa del marito. La situazione sarebbe esplosa negli ultimi anni, con la nascita del loro bambino. Ad innescare la miccia, stando a quanto emerso, sarebbe stato il vizio dell’alcol dell’operaio: alzava il gomito e se la prendeva con la donna, anche per futili motivi. La vittima ha riferito di essere stata percossa (non ci sono referti medici), insultata e minacciata, anche di morte. La donna ha resistito fino a che ha potuto, poi a fine luglio si è sentita pronta per sporgere denuncia. In un’occasione, lui l’avrebbe anche minacciata di volerla tradire con una persona a lei vicina.



L’attivazione



Con la messa in moto dei dettami del Codice Rosso, in poco tempo dopo la denuncia, i carabinieri della Compagnia di Ancona sono riusciti a portare sul tavolo del pm Valentina Bavai materiale sufficiente a richiedere l’emissione di una misura cautelare. E così, il gip ha ritenuto opportuno fermare il 37enne con il provvedimento del divieto di avvicinamento alla moglie. Il figlioletto, tra l’altro, avrebbe assistito ad alcuni episodi di violenza, tanto che la procura contesta il reato di maltrattamenti aggravati proprio dalla presenza del minore. Per fornire un’ulteriore protezione alla denunciante, lei è stata portata con il bimbo in una struttura protetta.



L’operaio, difeso dall’avvocato Paolo Sfrappini, non potrà neanche cercare di comunicare con la moglie. Respinge tutte le accuse. Lei è assistita dal legale Federica Battistoni.