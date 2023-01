Sicurezza sulle strade: nel 2022 ritirate dalla Polizia 170 patenti e rilevate oltre 12mila infrazioni

ANCONA - La Polizia di Stato è da sempre attenta alle esigenze di prevenzione sulle strade, per questo motivo la Questura di Ancona, d’intesa con la Polizia Stradale ha organizzato servizi di prevenzione rivolti al controllo dei conducenti di veicoli, per evitare che guidino sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti: comportamenti questi estremamente scorretti e tra le prime cause di gravi incidenti stradali.

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio le pattuglie della Polizia Stradale di Ancona hanno effettuato un servizio specifico, unitamente al personale sanitario della Questura di Ancona. Sono stati controllati 13 veicoli e 34 persone ed è stata contestata, tra l’altro, una sanzione per guida in stato di ebbrezza, per un conducente che aveva un tasso alcolemico di 1,34 g/l, valore che fa rientrare il caso nella contravvenzionale di tipo penale.

Tali servizi, nell’ottica della prevenzione, si inseriscono in una vasta attività della Sezione Polizia Stradale di Ancona che, nel corso dell’anno 2022 appena concluso, ha messo impiegato 2.988 pattuglie nella vigilanza stradale, che hanno controllato 11.410 persone alla guida di veicoli e contestato 12.422 infrazioni al C.d.S.

Tra le violazioni maggiormente accertate, spesso causa di incidenti stradali, l’eccesso di velocità (3.229 sanzioni); sono state inoltre ritirate 170 patenti di guida e 154 carte di circolazione. I punti delle patenti decurtati sono stati 16.450.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 477, di cui 116 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 4 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 957 i veicoli sequestrati per la confisca.

I controlli hanno riguardato anche il settore del trasporto professionale, con la verifica di n. 961 veicoli pesanti e n. 2931 infrazioni.

La parola d’ordine “prevenzione” è rafforzata dalla convinzione che i servizi come quello del fine settimana appena trascorso possano fungere da importante deterrente per evitare gravi incidenti stradali da parte di persone, soprattutto giovani, che ancora continuano a mettersi alla guida in stato di alterazione alcolica o da sostanze stupefacenti.

L’impegno della Polizia di Stato è finalizzato a raggiungere l’obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada. Tutti gli utenti, dal pedone fino all’autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la vita propria e degli altri, attraverso una vera e propria rivoluzione culturale che ponga l’individuo e i suoi comportamenti al centro dell’attenzione.