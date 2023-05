Ancona, ronde e vigilanza ma è tutto abusivo: denunciato, sequestrati distintivi, pistola e spray urticante

ANCONA - Ronde cittadine e servizi di sicurezza, ma del tutto abusivi e non autorizzati: scatta la denuncia per un anconetano di 46 anni. L’uomo è stato individuato dalla Questura di Ancona come il fondatore di un’associazione dedita ai servizi di vigilanza e sicurezza privata, del tutto abusive. Il 46enne aveva ricevuto il diniego dalla prefettura circa la richiesta di iscrizione come “associazione tra cittadini non armata”. Oltre ai servizi abusivi di ronda, l’associazione avrebbe pubblicizzato un’attività continuativa di vigilanza e sicurezza privata, denominata di volta in volta come di portierato o di cortesia. L'attività, a pagamento, era destinata ad alcuni esercenti di Ancona.

È scattata la perquisizione nei confronti del 46enne e di una sua collaboratrice, una 47enne. La polizia ha trovato e sequestrato tutti i simboli identificativi dell’associazione come divise, gagliardetti e tessere di iscrizione.

Sotto sequestro pure spray al peperoncino, una pistola ad aria compressa e un furgone verde militare, allestito da ufficio mobile, dove è stato trovato uno sfollagente telescopico in acciaio di colore nero, come quelli in dotazione ai carabinieri.