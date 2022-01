Giovane armato di coltello con la mascherina e con il volto coperto dal cappuccio di una felpa rapina una tabaccheria: caccia al rapinatore

ANCONA - Rapinata una tabaccheria, indagini in corso per cercare di risalire all'autore del colpo. Le Volanti sono intervenute ieri verso le 19.15, in zona via Cialdini, presso la tabaccheria, in quanto il titolare segnalava alla Centrale Operativa di aver subito una rapina alle 18.50 circa.

Secondo quanto riferito agli operatori dalla parte lesa, un ragazzo italiano di circa 30 anni, con la mascherina ed una felpa con cappuccio di colore rosso che gli copriva il capo, sarebbe entrato a quell’ora nell’esercizio commerciale e mostrando un coltello da tavola avrebbe chiesto la consegna dell’incasso, cosa che il tabaccaio faceva immediatamente, consegnandogli circa 1000 euro. L’azione è durata pochissimi istanti con il giovane che poi si allontanava tranquillamente.

Subito avviate le ricerche per risalire all'autore del colpo, le indagini sono in corso con il titolare della tabaccheria che si è riservato di sporgere querela.

