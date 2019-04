«Siamo ricchi», la moglie spende tutto ma il grattino era un pesce d'aprile

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lo scherzo è bello quando dura poco. Non una giornata intera, nella quale la vittima ha avuto tutto il tempo per spendere una fortuna in vestiti, profumi e costosi accessori. Sicura che il compagno le dicesse la verità, si è dedicata a uno shopping compulsivo per ore, ovviamente senza dirgli nulla. Ha strisciato decine di volte la carta di credito in boutique e gioiellerie, come se non ci fosse un domani. In fondo, la foto del gratta e vinci fortunato sembrava autentica. Anche il tono di voce del fidanzato, quando l’ha chiamata per annunciare la notizia-bomba, era convincente. «Amore, tieniti forte: ho vinto 50 mila euro, stasera ti porto a cena».Da non crederci. E infatti avrebbe fatto bene a dubitare o almeno a dare un’occhiata al calendario. Non era nient’altro che un pesce d’aprile, ma lei ci è cascata in pieno.