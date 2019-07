Fa il bagno con gli amici e non riemerge più Ragazzo disperso tra le onde in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si tuffa in mare con gli amici e non riemerge. Grande apprensione a Palombina dove si sta cercando un ragazzo disperso in mare. Il ragazzo, un extracomunitario, era con due amici. Si sono tuffati per fare il bagno poi non sono stati in grado di tornare a riva. Sono scattati i soccorsi: sul posto l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla. Uno dei tre extracomunitari è stato subito recuperato ed è ora sulla barca dei soccorritori per cercare di individuare ilpunto preciso in cui l'amico è scomparso tra le onde. Il terzo è stato trasportato all'ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti.