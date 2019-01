Buche, si sgancia il carico del tir: bisarca albanese blocca il traffico sulla Flaminia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non la causa principale, ma sicuramente una concausa. Sono in corso di accertamento, da parte della polizia locale, le cause di un incidente che, solo per fortuite coincidenze, non ha avuto esiti terribili, ma sicuramente anche le pessime condizioni dell’asfalto della Flaminia, non sono esenti da responsabilità. È successo verso le 16.30 di ieri pomeriggio, quando una bisarca albanese stava percorrendo la strada in direzione del centro diretta al porto per imbarcare il carico di auto. All’improvviso il conducente ha scartato verso sinistra: forse per evitare un cartello che temeva di poter urtare.Dopo la manovra improvvisa, la motrice e il carico si sono sganciati. Non c’erano auto che sopraggiungevano e per fortuna non ci sono stati incidenti. Certo, la necessità per la polizia locale di dover chiudere una corsia ha arrecato notevoli disagi al traffico, con le code che si sono allungate fino a quando il tir non è stato rimosso. Come detto, non si può attribuire la responsabilità alle buche, ma le sollecitazioni del mezzo nel percorrere la strada possono aver accresciuto i problemi al momento della brusca manovra del conducente albanese.