​Ancona, si scontrano due auto alla Baraccola. Due giovani all'ospedale: problemi al traffico

ANCONA- Momenti di paura oggi pomeriggio - 13 febbraio - intorno alle 17.30 in via Albertini dalle parti del distributore Tamoil in direzione Ancona. Da uno scontro tra due auto si sono generati forti disagi al traffico che hanno rallentato la circolazione.

Due uomini all'ospedale

Coinvolti nell'incidente un ragazzi di 21 anni e una ragazza di 33, entrambi in condizioni non gravi. Sul posto il 118 con ambulanze e automedica, due mezzi dei Vigili del Fuoco e tre pattuglie della Polizia Locale.