Si rompe tubatura dell'acqua Allagate le strade del centro Chiuse due vie, traffico in tilt

ANCONA - Ancona come Venezia: canali nelle vie del centro a causa della rottura di una tubatura. Al momento risultano chiuse via Montebello e via San Martino. La colata d'acqua che scende da via Montebello ha raggiunto piazza Pertini. Molti inconvenienti per la viabilità, anche perché la chiusura determina il blocco dell'accesso in centro da nord. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e tecnici di Multiservizi.