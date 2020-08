Emergenza in spiaggia, si fa male a una caviglia alla Scalaccia: i soccorsi arrivano via mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Emergenza in spiaggia. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio nella spiaggia sotto Pietralacroce, alla Scalaccia, per soccorrere una persona con una probabile slogatura alla caviglia.I sommozzatori e i pompieri di Ancona sono arrivati via mare con gommone e moto d'arqua e hanno collaborato con il personale della Croce Rossa per le operazioni trasbordo sulla idro ambulanza con medico a bordo per il trasporto della persona infortunata al porto di Numana.