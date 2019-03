Mendicanti si danno il cambio nel market. I carabinieri li fermano, entrambi espulsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Se a inizio settimana il pugno duro delle forze dell’ordine ha colpito i posteggiatori abusivi, venerdì è toccato ai mendicanti che stazionano all’ingresso dei supermercati con la speranza di racimolare qualche spicciolo. Due sono finiti nei guai, dopo i controlli dei carabinieri della stazione di Collemarino. Si tratta di un nigeriano di 25 anni senza fissa dimora, irregolare, e di un clochard romeno. Il primo è stato portato in caserma e poi accompagnato al centro di permanenza ed espulsione di Potenza. Il secondo, 40 anni, è stato denunciato per l’inottemperanza al foglio di via da Ancona. Entrambi erano stati trovati nei pressi dell’ingresso del Lidl, a Torrette, in due momenti distinti della giornata.