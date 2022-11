Due anni dopo ecco gli Harlem Globetrotters ad Ancona: show al Palarossini

ANCONA- Due anni dopo rispetto all'iniziale data programmata per l'11 marzo 2020, e poi annullata a causa del Covid, gli Harlem Globetrotters i campioni di basket e acrobazie made in Usa tornano ad Ancona (l'ultima volta fu nel 2014). Lo faranno domani, 2 novembre, al Palarossini per il recupero delle date dell'11/3/2020, 10/6/2020, 13/4/2021 e 19/10/2021.

Lo show è servito

Evoluzioni sul parquet che hanno fatto storia da quasi 100 anni, schiacciate impossibili e stoppate al limite del respiro. Gli ingredienti per una serata divertente e di pura adrenalina, che inizierà alle 20.30, ci sono veramente tutti. Compreso il tiro da 9.15 metri, ribattezzato il tiro da 4 punti. Eletti nella prestigiosa Basketball Hall of Fame, gli Harlem – già detentori di oltre 20 Guiness World Record di vario genere – si esibiranno ad Ancona, Forlì, Treviglio, Genova, Varese, Assago, Verona, Trento. I biglietti già acquistati rimangono validi, per tutti gli altri sarà possibile utilizzare il circuito Ticketone con tagliandi ancora disponibili per la Tribuna Centrale Numerata (42 euro), la Tribuna Laterale Numerata (35 euro) e la Tribuna non Numerata (29 euro).