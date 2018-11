Shopping pazzo con il bancomat dell'anziana: la badante alla sbarra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In pochi mesi sarebbe riuscita ad alleggerire il conto corrente dell’anziana che doveva accudire, riuscendo a sfilarle il bancomat per utilizzarlo a suo piacimento. Tra prelievi alla cassa automatica e acquisti avrebbe causato alla vecchina un buco di circa 5 mila euro. Dietro i plurimi ammanchi ravvisati dalla procura ci sarebbe stato anche il compagno della badante. La coppia, lei 62 anni e lui 50 entrambi originari del capoluogo dorico, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso il prossimo 7 maggio quando si siederanno di fronte al giudice monocratico per la prima data del processo. Il rinvio a giudizio è stato stabilito dal gup Paola Moscaroli.