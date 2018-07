Sgominata la banda di ladri di auto specializzata nelle Ford

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per mesi avrebbero imperversato nel capoluogo dorico, con qualche incursione sulla costa ascolana, per mettere le mani su auto parcheggiate in strada. Nell’ultimo periodo era stato preso di mira il quartiere Adriatico, svuotato di vetture targate Ford. Una era stata addirittura rubata in via Piave, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri.Era l’inizio di maggio. A due mesi da quel blitz sfrontato, la gang delle Ford è capitolata nella rete delle forze dell’ordine, finendo a Montacuto. Nella notte tra mercoledì e giovedì quattro banditi, tutti residenti a Cerignola, sono stati arrestati con un’azione congiunta portata avanti dalla Squadra Mobile di Ascoli Piceno, dalle Volanti di Ancona e dai carabinieri del Norm della Montagnola.