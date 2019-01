Sfregiato da un bicchiere rotto chiede mezzo milione di euro di danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Uscendo da un locale di piazza del Papa, era aggredito da un conoscente con cui aveva avuto una discussione tempo prima. All’improvviso, secondo la ricostruzione dell’accusa, era stato raggiunto da un bicchiere di vetro che, dopo avergli colpito il volto, si era infranto in mille pezzi, lasciandogli una profonda ferita. Per quella lesione, trasformatasi in uno sfregio permanente, la vittima, un imprenditore anconetano di 32 anni, ha presentato in tribunale un conto da mezzo milione di euro. L’istanza risarcitoria è emersa nell’ambito del processo che vede alla sbarra un impiegato di 29 anni. È lui che la procura ha individuato come il ragazzo che la sera del 27 gennaio del 2012 aveva affrontato l’imprenditore, parte civile attraverso il legale Marco Manfredi. L’imputato deve rispondere di lesioni personali gravissime.