Sfreccia a 180 km/h sulla Bretella: â€‹dai vigili una multa ogni 8 minuti

ANCONA- A 180 all’ora sulla Bretella, il doppio rispetto al limite consentito. Dovrà lasciare per almeno sei mesi la sua supercar in garage il Vettel di turno che ieri mattina deve aver scambiato per un circuito di Formula Uno il tratto della Statale 16 che collega l’Asse nord-sud al casello dell’A14. Doveva avere molta fretta anche il secondo automobilista beccato a correre a 142 all’ora: gli verrà recapitata a casa una multa da 700 euro con 6 punti decurtati dalla patente. In meno di due ore 13 automobilisti sono stati sanzionati per eccesso di velocità (11 dei quali senza superare i 40 km/h rispetto al limite massimo consentito) lungo la bretella a quattro corsie, in direzione sud, nel punto in cui la postazione telelaser è stata allestita tra le 10,15 e mezzogiorno. In media, è scattata una contravvenzione ogni 8 minuti da parte della Polizia Municipale.