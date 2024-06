ANCONA Il combinato disposto tra il nuovo decreto autovelox e la recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità comincia a produrre i suoi effetti anche nel capoluogo dorico. Il Comune dovrà costituirsi in giudizio davanti al giudice di pace dopo il contenzioso aperto da un’automobilista che ha presentato un ricorso contro una multa da 186 euro (sommata alla decurtazione di 3 punti dalla patente) per eccesso di velocità.

I fatti

A fulminare la donna, il 4 aprile scorso, era stato il telelaser utilizzato da una pattuglia della polizia locale appostata lungo la Statale 16, nella bretella di collegamento tra l’asse nord-sud e il casello autostradale di Ancona Sud. L’automobilista sfrecciava a 127 km/h in un tratto in cui il limite massimo di velocità consentito è di 90 km/h. La sanzione da 186 euro le è stata notificata lo scorso 26 aprile. La donna ha deciso di rivolgersi a un avvocato di fiducia per contestare la contravvenzione e il 27 maggio è stato notificato il ricorso al giudice di pace contro il Comune di Ancona, che si è costituito tramite l’avvocato Monica De Feo. L’udienza è stata fissata per il prossimo 28 giugno. L’automobilista stangata chiede l’annullamento del verbale elevato dalla Polizia locale, contestando la legittimità dell’accertamento eseguito con il telelaser.

Le ragioni

Il ricorso si fonda sulla presunta mancanza di un’attestazione che confermi l’omologazione del dispositivo per il rilevamento della velocità in dotazione al Comando della polizia locale. Da quando la Cassazione ha accolto, di recente, l’impugnazione di un automobilista di Treviso contro un autovelox non omologato, in tutta Italia si è scatenata una pioggia di ricorsi. Ora anche contro il Comune di Ancona.

I dati

Le sanzioni comminate con l’uso di dispositivi mobili o fissi possono essere contestate davanti al giudice di pace o al prefetto. Nel solo 2023 la Prefettura di Ancona ha accolto ben 213 ricorsi su 295, cancellando il 72% delle multe elevate da autovelox e telelaser nella provincia dorica.