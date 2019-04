Sfratto nella casa degli orrori: â€‹dentro rifiuti miasmi e altri stranieri

di Stefano Rispoli

ANCONA - Spalancare quella porta è stato come far luce su un mondo di degrado, sporcizia, miseria. L’appartamento era un tugurio. Dentro c’era di tutto. Immondizia a terra, mozziconi di sigarette ovunque, una montagna di pentole col cibo incrostato, la puzza di fumo impregnata nelle tende, nei divani, in ogni suppellettile e un odore nauseabondo da far venire il voltastomaco.Un vaso di Pandora pieno di lerciume e abbandono, quello che hanno scoperchiato i poliziotti, chiamati dall’avvocato nominato dal tribunale per un’esecuzione immobiliare. All’inizio il proprietario, un romeno di quarant’anni, non voleva aprire. Poi alla porta si è presentato uno sconosciuto, un uomo di colore, che a malapena parlava italiano. Con lui c’era un connazionale. Di fronte a quella scena, il legale non ci ha pensato due volte. Ha afferrato il cellulare e ha contattato il 113 per chiedere aiuto.