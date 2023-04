ANCONA Meno un mese all’election day. La provincia anconetana si prepara al voto del 14 e 15 maggio. I seggi si apriranno nel capoluogo e a Falconara, Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro D’Alba e Ostra Vetere.



Lo scenario

Sfida a sei ad Ancona per la poltrona da sindaco. In competizione Ida Simonella (assessore uscente in campo con la coalizione di centrosinistra insieme a Pd, Repubblicani per Ancona, Azione - Italia Viva - Psi, Ancona Popolare e le civiche Diamoci Del Noi e Ancona Futura), Daniele Silvetti (centrodestra appoggiato da Fi, Fdi, Lega, Udc e le civiche Ancona Protagonista, Rinasci Ancona, Civitas Civici Salvi Per Ancona), Francesco Rubini (Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta), Roberto Rubegni (Europa Verde), Enrico Sparapani (M5S) e Marco Battino (Ripartiamo Dai Giovani). Percentuali alla mano, in base a quanto emerso dalle ultime politiche, è facile prevedere che la battaglia sarà focalizzata su Simonella e Silvetti. In ogni caso sarà una sfida all’ultimo voto che potrebbe portare anche delle belle sorprese nel caso si dovesse andare al ballottaggio. Partita aperta a Chiaravalle dove l’assessore uscente ai servizi sociali Cristina Amicucci, a capo della lista Chiaravalle Domani, si sfiderà a centrosinistra con il candidato Roberto Sabbatini della civica Insieme Per Chiaravalle. Mentre in area centrodestra è in campo Gianluca Fenucci con Pronti Per Chiaravalle. E a sinistra Maria Letizia Ruello per la lista civica Città In Comune. Dunque un’altra roccaforte rossa dove l’outsider Fenucci è pronto a dare battaglia. Nei Comuni più piccoli della Vallesina è dappertutto sfida a due.

Le riconferme

A Maiolati Spontini il sindaco uscente Tiziano Consoli è a caccia della riconferma. A capo della lista Insieme Per i Cittadini sarà battaglia vera contro il competitor Leonardo Guerro a capo della squadra Unione Progressista dove all’interno convergono Pd, M5S e l’Alleanza Verdi Sinistra. Mentre a Morro D’Alba il sindaco uscente Enrico Ciarimboli (Morro D’Alba Comune) tenterà di riprendersi la fascia tricolore insidiata dallo sfidante Gaspare Damico sostenuto dalla civica Morro D’Alba Insieme. Infine andrà al voto anche Ostra Vetere, altro Comune dove la sfida si svolgerà nel duello a turno unico tra l’ex sindaco Nicola Brunetti, in campo per il centrosinistra con la lista Passione Civica, e Massimo Corinaldesi sostenuto dalla lista Impegno Comune che guarda a centrodestra. Oggi alle 12 la deadline per la consegna delle liste. E da domani tutti i candidati saranno ufficialmente in campo per la caccia al voto. Un mese senza fiato per raggiungere lo scranno del primo cittadino.