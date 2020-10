La setta delle diete: patteggia Mario Pianesi il guru del macrobiotico

ANCONA - Da una serie di accuse mastodontiche a un reato meno gravoso. Ha patteggiato (pena sospesa) un anno e otto mesi di reclusione Mario Pianesi, il guru della macrobiotica finito sotto inchiesta nel 2018 per aver indotto – sosteneva la procura - le persone che si avvicinavano al suo mondo a seguire rigide diete e a rinunciare alla medicina tradizionale per curare anche gravissime patologie.

LEGGI ANCHE:

«Pianesi non lasciò morire sua moglie» La perizia assolve il guru dall’omicidio

La contestazione per cui si è proceduto ieri mattina davanti al gup Paola Moscaroli era violenza privata. Si è trattato di una riqualificazione del “reato-madre” inizialmente ipotizzato dal pm Paolo Gubinelli: riduzione in schiavitù. Sempre per violenza privata, ha patteggiato la moglie dell’ideatore dei ristoranti associati alla catena UPM. Per Loredana Volpi è stata stabilita una pena di un anno e due mesi. Anche lei beneficia della sospensione condizionale. Entrambi i coniugi erano rappresentati in udienza dall’avvocato bolognese Gaetano Insolera, in co-difesa con Andrea Soliani del foro di Milano.



Nell’inchiesta, oltre a Pianesi e alla moglie, figuravano due ex collaboratori dell’associazione macrobiotica: Giovanni Bargnesi e Karl Xaver Wolfgruber. Per tutti e quattro, le accuse inizialmente ipotizzate (a vario titolo associazione a delinquere, reati fiscali, riduzione in schiavitù) sono a un passo dall’archiviazione, chiesta dallo stesso pm. A non far chiudere definitivamente l’iter è stata l’opposizione presentata da Francesco Alagna, avvocato dell’Osservatorio Nazionale Antiviolenza Psicologica di Firenze. È l’ente a cui si sono rivolte le presunte vittime della cosiddetta “psicosetta macrobiotica”, ribattezzata così dagli investigatori.

L’Osservatorio tutela una trentina di persone. Se il gip dovesse rigettare l’opposizione, si metterebbe un punto definitivo al fascicolo. Il reato che, invece, è ancora in piedi e riferibile al solo Pianesi è l’esercizio abusivo della professione medica. Per quanto riguarda la fattispecie della violenza privata, la procura contestava episodi di costrizioni e condizionamenti derivati dalla filosofia del “movimento pianesiano” e finalizzati a lasciare un segno nella vita delle persone. Tra gli input contestati, l’idea che la macrobiotica potesse essere l’unica via per la salvezza dell’umanità. E poi, sempre secondo l’accusa, prescrizioni per il raggiungimento di un benessere psicofisico: dunque seguire determinate diete, partecipare ai convegni di Pianesi, vivere per la macrobiotica.



Il creatore di UPM si è scrollato di dosso un altro macigno: è stata archiviata l’accusa di omicidio volontario. Stando all’ipotesi iniziale, tra il rifiuto della medicina tradizionale e l’impartizione di una dieta quasi totalmente a base di cereali, aveva in qualche modo contribuito al peggioramento delle condizioni di salute della prima moglie, Gabriella Monti, morta nel 2001 al Lancisi di Ancona. È stata una perizia medica, completata su base documentale, a “scagionare” completamente Pianesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA