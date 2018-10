Sesso sulle scale del condominio Sorpresi dalla vedova ottantenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Esce di casa per gettare un sacchetto dei rifiuti ma si ritrova faccia a faccia con un anziano intento a consumare un rapporto sessuale con una ragazza di colore poco più che ventenne, molto probabilmente una lucciola rimorchiata in strada. L’incontro-choc risale a mercoledì sera attorno alle 20 in una palazzina che si trova in via Giordano Bruno, non distante da piazza Rosselli.Protagonista del passaggio involontario su una scena a luci rosse è un’ottantenne vedova che abita da parecchio tempo al primo piano di quel condominio. Una volta tornata a casa e consumata la cena, la donna ha deciso di andare a gettare il sacchetto dei rifiuti. Giusto il tempo di scendere la prima rampa delle scale che l’anziana si è ritrovata davanti a un rapporto amoroso tra un uomo di circa 70 anni è una ragazza di colore.