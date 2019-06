â€‹Invita una donna a casa e si ubriacano. Arrestato per sequestro e violenza

di di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla di una donna che, affacciata alla finestra, si sbracciava e in lacrime chiedeva aiuto. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati, hanno trovato la porta dell’appartamento chiusa a chiave dall’interno. Dentro, insieme alla signora che continuava a gridare, un uomo che non voleva saperne di aprire. Ma alla fine, dopo una trattativa durata alcuni minuti, ha ceduto. Subito è stato immobilizzato e arrestato. La donna è stata affidata alle cure del 118 così come un’anziana non più autosufficiente che si trovava nel suo letto. Il sabato ad alta tensione in via Collodi si è chiuso con l’arresto di un 50enne romeno che ora si trova recluso a Montacuto, in attesa di essere interrogato dal gip, con le accuse di violenza sessuale e sequestro di persona.