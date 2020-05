Sequestrate al porto di Ancona 19 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici

ANCONA - Circa diciannove tonnellate di rifiuti elettrici e elettronici sono stati sequestrati dalla guardia di finanza al Porto di Ancona. I militari, in collaborazione con funzionari dell'agenzia delle Dogane e monopoli, hanno sottoposto a

verifiche un autoarticolato proveniente dalla Germania in procinto di imbarcarsi su un traghetto diretto in Albania.



Il tir, selezionato sulla base di un'attenta analisi di rischio effettuata giornalmente dalle fiamme gialle e dalle Dogane,

trasportava migliaia di elettrodomestici (come forni, lavatrici, piani cottura) dichiarati usati e funzionanti, mentre dall'accurato controllo effettuato è emerso che la merce era priva delle certificazioni previste per i materiali elettrici di seconda mano, in base al decreto legislativo del 2014 che disciplina la raccolta e il trattamento di questi apparecchi. Il carico è stato sottoposto a sequestro insieme all'autoarticolato. Sono stati denunciati il conducente, un albanese di 25 nni, e l'organizzatore del trasporto, anche lui albanese di 44 anni, per il reato di traffico transnazionale rifiuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA