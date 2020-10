Sequestrati in porto 150 chili di cocaina: stroncato un importante canale internazionale

ANCONA - La Guardia di finanza di Ancona ha stroncato un traffico internazionale di droga. Al termine di lunghe indagini interforze, è scattata ieri una perquisizione su una nave da carico ormeggiata al porto, dalla quale sono saltati fuori 150 chili di cocaina, custoditi in alcuni sacchi in mezzo al carico di caolino. La perquisizione non è passata inosservata dato il vasto movimento di uomini e mezzi impiegati.

Tra i reparti che sono entrati azione anche i cinofili e il fiuto del cane antidroga sembra che abbia avuto un merito particolare nello scoprire lo stupefacente. Ma il vero merito è stato quello di un’indagine certosina condotta dalla Guardia di finanza, che ha permesso di scoprire il giro di narcotraffico su cui ora si stanno svolgendo approfondimenti. La nave, che batte bandiera liberiana aveva fatto scalo a Bari ma proviene dall’Africa. È la secondo operazione della Guardia di finanza contro lo spaccio di cocaina in pochi giorni. Anche la prima, sebbene in proporzioni decisamente minori, comunque significativa: martedì un uomo è stato fermato dai militari del Goa all’ingresso dell’A14, a Montemarciano, con un chilo di cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti: assistito dall’avvocato Gabriele Galeazzi, comparirà stamattina in carcere davanti al giudice per l’udienza di convalida.

