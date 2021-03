Sequestrati oltre 220 litri di prodotti alcolici di provenienza illecita al porto di Ancona

ANCONA - I funzionari ADM, in servizio presso il porto dorico, nel corso della quotidiana attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno scoperto e sequestrato prodotti alcolici di provenienza illecita per un totale di 221,5 litri. Le taniche e le bottiglie in plastica contenenti i prodotti alcolici, di produzione artigianale se non addirittura casalinga, sono stati ritrovati all’interno di un pullman turistico, appena sbarcato dalla motonave in servizio di linea con l’Albania.

I funzionari ADM hanno riscontrato recentemente un anomalo incremento di pullman nonostante il traffico turistico non sia ancora ripreso pienamente. Durante il controllo del mezzo, i funzionari ADM si sono insospettiti poiché, a fronte di un solo passeggero a bordo, nel bagagliaio erano presenti molti colli di varia natura, tra i quali erano nascosti 26 diversi contenitori in plastica, per una capacità totale di oltre 220 litri di prodotto alcolico, del tutto privo di documenti commerciali e fiscali che ne giustificassero provenienza e circolazione. Utilizzando l’apposita strumentazione in dotazione, i funzionari hanno accertato il grado alcolico del prodotto, che è stato poi immediatamente sottoposto a sequestro, a tutela dell’erario e della salute dei consumatori, scongiurando l’eventuale immissione in consumo di prodotti potenzialmente dannosi.

