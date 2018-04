Gli sequestrano l’auto per l'assicurazione scaduta Anziano si sente male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La polizia stradale lo ferma mentre guida senza patente (dimenticata a casa) ma soprattutto con l’assicurazione scaduta. Alla contestazione con relativo verbale, si sente male. Protagonista dell’episodio, fortunatamente conclusosi solo con un grande spavento ma con lievi conseguenze, un uomo di Loreto, 77 anni, che è stato fermato dalla polizia stradale, sulla statale Adriatica, nel tratto urbano di Porto Recanati, proprio davanti alla caserma dell’ex distaccamento della Stradale. L’anziano ha iniziato ad agitarsi di fronte alla prospettiva del sequestro dell’auto, provvedimento obbligatorio in questi casi. I poliziotti lo tranquillizzano e, per precauzione, chiamano il 118 che invia sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra. Nel frattempo sono stati avvisati anche i familiari che si sono recati sul posto. L’anziano, dopo aver controllato che la pressione fosse in regola, ha rifiutato il trasporto all’ospedale.