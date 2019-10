Ancona, senza fissa dimora accusa un malore davanti alla stazione ferroviaria

ANCONA - Ha accusato un malore poco distante dalla farmacia davanti alla stazione ferroviaria di Ancona, Momenti di trambusto per soccorrere un uomo sui 50 anni - senza fissa dimora - che si è sentito male. Sul posto la Croce Gialla e l'automedica con l'uomo portato per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette.

